На Исламиаде стартовали соревнования по ушу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В субботу на IV Играх исламской солидарности стартовали соревнования по ушу.

На соревнованиях среди мужчин Азербайджан представляют Орхан Гатамов (весовая категория 48 кг), Эльчин Эминов (56 кг), Руслан Пиралиев (60 кг), Байрам Шаммедов (65 кг), Вугар Керемов (70 кг), Парвиз Абдуллаев (75 кг), Рафаэль Тарведиев (65 кг) и Талех Исаев (70 кг).

В соревнованиях по ушу участвуют спортсмены из 17 стран.

АМИ Trend представляет фотографии с соревнований.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Фото: Заур Мустафаев. Текст: Кямаля Сеидова)