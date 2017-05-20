За проезд по выделенным в связи с Исламиадой в Баку полосам движения оштрафовано более 1000 водителей

БАКУ /Trend/ - С 5 мая по сегодняшний день было оштрафовано более 1000 водителей, заехавших на специально выделенные в связи с IV Играми исламской солидарности Баку-2017 полосы движения, проезд по которым запрещен, сказал в субботу журналистам начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции полковник полиции Кямран Алиев.

По его словам, на столичных дорогах в некоторых случаях с ведома дорожной полиции разрешается выезд на эти полосы.

«Для предотвращения пробок и снижения плотности движения в некоторых случаях дорожная полиция направляет водителей на эти полосы, и в таких случаях в их отношении не составляется протокол», - сказал Алиев.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Самир Али. Текст: Талех Агавердиев)