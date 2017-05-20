Представитель Азербайджана по прыжкам в воду вышел в финал Исламиады

БАКУ /Trend/ - На IV Играх исламской солидарности представитель Азербайджана по прыжкам в воду с высоты 10 метров Артем Данилов занял первое место, и завоевал путевку в финал (338.00).

В финал также вышли турецкий пловец Кыванч Гюр (291.60) и иранский пловец Шахнам Назарпур (266.10).

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Кямаля Сеидова)