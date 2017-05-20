Азербайджанские атлеты завоевали две медали Исламиады в прыжках в длину

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский легкоатлет Эльчин Мурадов завоевал золотую медаль IV Игр исламской солидарности в соревнованиях по прыжкам в длину (в категории T11).

В финале его результат составил 5,76 метра.

Другой азербайджанский атлет Зейниддин Билалов завоевал бронзовую медаль соревнований, показав результат в 5,22 метра.

Серебро же досталось представителю Индонезии Абдулу Далимунте. Его результат составил 5,28 метра.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Анвар Мамедов)