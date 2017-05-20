Баку-2017: Три азербайджанских борца посоревнуются за «золото» Исламиады

БАКУ /Trend/ - На IV Играх исламской солидарности в Баку продолжаются соревнования по вольной борьбе.

На встрече в полуфинале борцов в тяжелом весе (125 кг) азербайджанский спортсмен Джамаледдин Магомедов встретился с иранцем Джабиром Салигзаде.

Напряженная встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу Джамаледдина Магомедова.

Таким образом, в финале соревнований по вольной борьбе за «золото» посоревнуются три азербайджанских борца-вольника - Гаджи Алиев (61 кг), Муртузали Муслимов (70 кг) и Джамаледдин Магомедов (125 кг).

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Кямаля Сеидова)