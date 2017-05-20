Игры исламской солидарности завершатся для Азербайджана очень успешно - вице-президент НОК

БАКУ /Trend/ - Очень радует, что азербайджанские спортсмены завоевывают медали в новых видах спорта, сказал вице-президент Национального Олимпийского комитета (НОК) Азербайджана Чингиз Гусейнзаде в субботу на традиционной встрече с победителями и призерами IV Игр исламской солидарности Баку-2017 в рамках проекта "Zəfər günləri" (Дни триумфа).

Гусейнзаде отметил, что Азербайджан ждет от своих спортсменов очередных медалей. "Мы желаем успехов всем спортсменам и в последующие "Дни триумфа". Мы выражаем признательность всем тем, во главе с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, кто поднял спорт в Азербайджане на такой высокий уровень. Надеюсь, что эти Игры завершатся для нас очень успешно", - сказал Гусейнзаде.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Заур Мустафаев. Текст: Талех Агавердиев)