Игры исламской солидарности стали грандиозным праздничным мероприятием - депутат

БАКУ /Trend/ - IV Игры исламской солидарности Баку-2017 стали грандиозным праздничным мероприятием для азербайджанского народа, спортсменов, любителей спорта, сказал в субботу Trend президент Федерации кикбоксинга Азербайджана, депутат Милли Меджлиса (парламента) Адиль Алиев в рамках мероприятия "Дни Триумфа" ("Zəfər günləri") в котором были награждены победители IV Игр исламской солидарности Баку-2017.

Адиль Алиев сказал, что Игры доставили большое удовольствие азербайджанскому народу.

"Игры стали очень успешными для наших спортсменов. Проведение IV Игр исламской солидарности в Азербайджане не совпадение. Время от времени наши спортсмены добились многочисленных успехов и высоких результатов. Сегодня мы уже увидели плоды и результаты, оказанного спортсменам внимания и заботы в Азербайджане. Проведение IV Игр исламской солидарности в Азербайджане стало очень благоприятной возможностью для нашей страны. Наряду с оказывающейся спортсменам вниманием и заботой, Азербайджан еще раз довел до сведения всей мировой общественности миролюбивость нашего государства. Верю, что и после этого в нашей стране будут проводиться грандиозные спортивные мероприятия", - сказал депутат.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.