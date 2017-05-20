В Баку на заводе произошел взрыв, есть погибший

БАКУ /Trend/ - В Наримановском районе Баку произошел взрыв на Бакинском механическом литейном заводе.

Взрыв произошел примерно в 14:00. По предварительным данным, на заводе взорвались кислородные баллоны. В результате происшествия погиб Мамедов Замик Гахраман оглу, 1986 года рождения. Его брат госпитализирован в тяжелом состоянии.

По факту в прокуратуре Наримановского района возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

По имеющимся данным, братья Мамедовы приехали на завод, чтобы заполнить кислородные баллоны.

(Автор: Самир Али. Текст: Талех Агавердиев)