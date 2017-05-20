В Баку на заводе произошел взрыв, есть погибший

20 мая 2017 16:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Наримановском районе Баку произошел взрыв на Бакинском механическом литейном заводе.

Взрыв произошел примерно в 14:00. По предварительным данным, на заводе взорвались кислородные баллоны. В результате происшествия погиб Мамедов Замик Гахраман оглу, 1986 года рождения. Его брат госпитализирован в тяжелом состоянии.

По факту в прокуратуре Наримановского района возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

По имеющимся данным, братья Мамедовы приехали на завод, чтобы заполнить кислородные баллоны.

(Автор: Самир Али. Текст: Талех Агавердиев)

Новости по теме
Под Багдадом в результате двух взрывов погибли не менее 11 человек
Другие страны 01:03
В колумбийском порту при взрыве погибли до шести человек
Другие страны 18 мая 04:27
Число погибших от взрыва на золотых приисках в ЮАР достигло 29 человек
Другие страны 18 мая 03:13
На сирийско-иорданской границе взорвался автомобиль
Арабские страны 15 мая 23:57
В центре Кабула прогремел взрыв, есть жертвы
Другие страны 13 мая 09:11
Прокуратура назвала предварительную версию взрыва в Риме
Европа 12 мая 15:26
В центре Рима прогремел взрыв
Европа 12 мая 12:21
В результате взрыва на принадлежащем ИГ складе оружия в Сирии погибли 20 человек
Арабские страны 11 мая 02:06
Взрыв на востоке Турции, ранены военнослужащие
В мире 10 мая 17:21
В Могадишо взорвали автомобиль, погибли шесть человек
Другие страны 8 мая 20:22
В жилом доме в Киеве прогремел взрыв
Другие страны 8 мая 02:01
Пять бомб взорвались в следовавшем из Дамаска автобусе, есть погибшие
Арабские страны 7 мая 11:36
В результате теракта к западу от Багдада погибли пять человек
Арабские страны 5 мая 21:52
В Иордании при взрыве в лагере сирийских беженцев погибли четыре человека
Другие страны 5 мая 07:13
В Иране число погибших при взрыве на шахте увеличилось до 35 (Обновлено)
Общество 4 мая 02:28
В Кабуле недалеко от американского посольства прогремел мощный взрыв
Другие страны 3 мая 09:00
В финансовом районе Торонто произошел громкий взрыв
Другие страны 2 мая 07:16
Жертвами теракта в иракском Мосуле стали 14 сотрудников полиции
Арабские страны 30 апреля 01:56