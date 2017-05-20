Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил победителей соревнований по вольной борьбе Исламиады в Баку (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана, президент Национального олимпийского комитета Ильхам Алиев, Первая леди, председатель Организационного комитета IV Игр исламской солидарности Мехрибан Алиева и члены их семьи в субботу наблюдали за финалом соревнований по вольной борьбе в рамках IV Игр исламской солидарности в Баку.

Глава государства наградил победителей соревнований.



В весовой категории до 61 килограммов золотую медаль завоевал азербайджанский борец Гаджи Алиев.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.