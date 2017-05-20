Баку-2017: Азербайджанский борец-вольник выиграл "бронзу" Исламиады в Баку

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский борец вольного стиля Шариф Шарифов (до 86 кг) в субботу завоевал «бронзу» IV Игр исламской солидарности Баку-2017.

В борьбе за третье место соперником азербайджанского спортсмена был представитель Таджикистана Бахадур Кодыров. Шарифов одержал победу над оппонентом со счетом 9:0 и стал обладателем бронзовой медали Исламиады.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.