Еще один азербайджанский ушуист вышел в полуфинал Исламиады в Баку

БАКУ /Trend/ - Еще один представитель Азербайджана вышел в полуфинал соревнований по ушу в рамках IV Игр исламской солидарности.

Азербайджанский ушуист, выступающий в категории до 56 кг, в первой своей встрече одержал победу над представителем Кыргызстана Авазбеком Аманбековым со счетом 2:0.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Талех Агавердиев)