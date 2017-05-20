Баку-2017: Азербайджанская сборная по зорхане завоевала "серебро" Исламиады

БАКУ /Trend/ - На IV Играх исламской солидарности в Баку в субботу начались соревнования по зорхане.

Сборная Азербайджана в командных движениях по зорхане завоевала серебряную медаль. Золотую медаль на соревнованиях выиграла сборная Ирана, а бронзовые медали - Афганистан и Ирак.

В первый день соревнований выступили девять стран - Азербайджан, Афганистан, Бангладеш, Иран, Ирак, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан и Уганда.

Соревнования продлятся два дня.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.