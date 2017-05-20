Баку-2017: Вугар Керемов и Парвиз Абдуллаев вышли в полуфинал соренований по ушу

БАКУ /Trend/ - Еще два представителя Азербайджана вышли в полуфинал соревнований по ушу в рамках IV Игр исламской солидарности в Баку.

Азербайджанский ушуист Вугар Керемов, выступающий в категории до 70 кг, одержал победу над представителем Туркменистана Салахеддином Байрамовы со счетом 2:0.

Другой азербайджанский ушуист Парвиз Абдуллаев, выступающий в весовой категории до 75 кг, одержал победу над представителем Турции Исмаилом Узунери со счетом 2:0.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.