Азербайджан лидирует в медальном зачете IV Игр исламской солидарности (ТАБЛИЦА)

20 мая 2017 23:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По итогам сегодняшнего дня Азербайджан лидирует в медальном зачете IV Игр исламской солидарности.

В активе наших спортсменов 66 золотых, 39 серебряных и 29 бронзовых медалей. На втором месте Турция с 65 золотыми, 58 серебряными и 49 бронзовыми медалями. Замыкает тройку лидеров Иран с 24 золотыми, 25 серебряными и 33 бронзовыми медалями.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

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