Баку-2017: Знаменосцем сборной Азербайджана на церемонии закрытия будет Эльхам Мамедов

21 мая 2017 00:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Знаменосцем сборной Азербайджана на церемонии закрытия IV Игр исламской солидарности в Баку будет дзюдоист Эльхам Мамедов.

Чемпион мира и Европы Эльхан Мамедов принес Азербайджану 20-ю золотую медаль в соревнованиях по дзюдо в рамках IV Игр исламской солидарности. Он также стал чемпионом Исламиады в командном соревновании в составе сборной Азербайджана по дзюдо среди мужчин. Эльхан Мамедов достойно представлял Азербайджан и на других международных соревнованиях.

Знаменосцем сборной Азербайджана на церемонии открытия Исламиады был пятикратный чемпион мира, десятикратный чемпион Европы, двукратный чемпион IV Игр исламской солидарности по каратэ Рафаэль Агаев.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

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