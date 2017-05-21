Баку-2017: Календарь 14-го дня Игр исламской солидарности

БАКУ/ Trend/ - Стартует 14-й день соревнований IV Игр исламской солидарности Баку-2017.

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3Х3 в 1/4 финала встретится со сборной Индонезии, а мужская сборная будет бороться за выход в финал.

10:00 - 10:30 Женские команды - 1/4 финала (Турция - Алжир) 10:30 - 11:00 Женские команды - 1/4 финала (Азербайджан - Индонезия) 11:00 - 11:30 Мужские команды - 1/4 финала (Катар - Саудовская Аравия) 11:30 - 12:00 Мужские команды - 1/4 финала (Туркменистан - Мали) 14:00 - 14:30 Женские команды - Первый полуфинал 14:30 - 15:00 Женские команды - Второй полуфинал 15:00 - 15:30 Мужские команды - Первый полуфинал 15:30 - 16:00 Мужские команды - Второй полуфинал 18:00 - 18:30 Женские команды - За бронзовую медаль 18:30 - 19:00 Мужские команды - За бронзовую медаль 19:30 - 20:00 Женские команды - За золотую медаль 20:30 - 21:00 Мужские команды - За золотую медаль

В последний день соревнований по прыжкам в воду Азербайджан представят Ольга Быковская, а из мужчин пара Артем Данилов - Дмитрий Сорокин.

10:00 - 10:27 Женщины, 3-м трамплин - отборочный этап 17:00 - 18:30 Женщины, 3-м трамплин - финал Мужчины, 10-м платформа, синхронные прыжки - финал Мужчины, 10-м платформа, синхронные прыжки - церемония награждения

Азербайджанская сборная по футболу в решаущем матче встретится со сборной Омана.

14:00 - 16:00 Мужская команда - матч за бронзовую медаль (Алжир - Камерун) 21:00 - 23:40 Мужская команда - матч за золотую медаль (Азербайджан - Оман)

Мужская сборная Азербайджана по настольному теннису в полуфинале встретится со сборной Турции, а женская сборная Азербайджана со сборной Пакистана.

10:00 - 15:00 Мужская команда - полуфинал Женская команда - полуфинал 16:30 - 21:30 Мужская команда - финал Женская команда - финал

Будет продолжаться турнир по теннису.

10:00 - 19:00 Мужчины, индивидуально - полуфинал Женщины, индивидуально - полуфинал Мужские пары - финалы Мужские пары - церемония награждения Женские пары - финалы

Сборная Азербайджана по воллейболу в финале встретится со сборной Ирана.

17:00 - 19:30 Мужская команда - за бронзовую медаль (Турция - Алжир) 19:30 - 22:00 Мужская команда - за золотую медаль (Иран - Азербайджан)

Сегодня начнутся соревнования по борьбе среди женщин. Азербайджан будут представлять Мария Стадник (до 53 кг), Лейла Гурбанова (до 55 кг), Алена Колесник (до 58 кг), Татьяна Омельченко (до 60 кг), Эльмира Гамбарова (до 63 кг), Элис Манолова (до 69 кг) и Сабина Алиева (до 75 кг).

10:00 - 13:00 Женщины, до48 кг Женщины, до 53 кг Женщины, до 55 кг Женщины, до 58 кг Женщины, до 60 кг Женщины, до 63 кг Женщины, до 69 кг Женщины, до 75 кг 18:00 - 21:30 Женщины, до 48 кг Женщины, до 53 кг Женщины, до 55 кг Женщины, до 58 кг Женщины, до 60 кг Женщины, до 63 кг Женщины, до 69 кг Женщины, до 75 кг

Пройдет полуфинальный этап соревнований по ушу. Шесть спорстменов Азербайджана - чемпион Европы Орхан Хатамов (до 48 кг), трехкратный чемпион Европы Эльчин Эминов (до 56 кг), серебряный призер III Игр исламской солидарности Руслан Пиралиев (до 60 кг), Байрам Шеммедов (до 65 кг), Вугар Керемов (до 70 кг) и Парвиз Абделлаев (до 75 кг) попытаются выйти в финал соревнований.

19:00 - 21:19 Мужчины, 48 кг Мужчины, 52 кг Мужчины, 56 кг Мужчины, 60 кг Мужчины, 65 кг Мужчины, 70 кг Мужчины,75 кг

Определятся победители в соревнованиях по зорхане.

10:00 - 14:26 Мужчины - санги Мужчины - мильбази Мужчины - чархи-тиз 18:00 - 21:50 Мужчины - кеббаде Мужчины - милсангин Мужчины - чархи-чамани

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.