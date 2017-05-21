Азербайджанская прыгунья в воду вышла в финал соревнований

БАКУ /Trend/ - На IV Играх исламской солидарности в Баку продолжаются соревнования по прыжкам в воду.

В соревнованиях по прыжкам в воду с трёхметрового трамплина представляющая Азербайджан Ольга Быковская набрала 213.95 очков и вышла в финал.

В финал также пробились спортсменка из Индонезии Делла Харимурти (205.75) и турецкая прыгунья Синем Саглам (157.85).

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.