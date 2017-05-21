Азербайджанская спортсменка вышла в полуфинал соревнований по борьбе

БАКУ /Trend/ - На IV Играх исламской солидарности в Баку продолжаются соревнования по борьбе среди женщин.

Выступаящая в весовой категории 69 кг азербайджанская спортсменка Элис Манолова в 1/4 финала встретилась с представительницей Камеруна Бландине Металой Епангой.

Элис Манолова одержала уверенную победу со счетом 6:0 и вышла в полуфинал.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.