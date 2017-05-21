Женская сборная Азербайджана вышла в полуфинал соревнований по баскетболу 3x3

БАКУ /Trend/ - На IV Играх исламской солидарности в Баку продолжаются соревнования по баскетболу 3х3.

Женская сборная Азербайджана в 1/4 финале встретилась с командой из Индонезии.

Матч завершился уверенной победой азербайджанских баскетболисток со счетом 20:9.

Таким образом, сборная Азербайджана вышла в полуфинал соревнований, где ее соперником будет команда Турции.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.