Баку-2017: Азербайджанский спортсмен выиграл золото на соревнованиях по зорхане

21 мая 2017 12:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский спортсмен выиграл золото на соревнованиях по зорхане на IV Играх исламской солидарности в Баку.

В соревнованиях по санги азербайджанский спортсмен Руфат Гюлялиев набрав 456 очков опередил всех своих спореников.

Второе место занял ирнаский атлет Мобин Зибалагха с 444 очками, тройку замыкает Наврух Арабов (321 очко).

Эта золотая медаль стала 68-й для Азербайджана на Исламиаде.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

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