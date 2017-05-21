Баку-2017: Азербайджанский спортсмен выиграл золото на соревнованиях по зорхане

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский спортсмен выиграл золото на соревнованиях по зорхане на IV Играх исламской солидарности в Баку.

В соревнованиях по санги азербайджанский спортсмен Руфат Гюлялиев набрав 456 очков опередил всех своих спореников.

Второе место занял ирнаский атлет Мобин Зибалагха с 444 очками, тройку замыкает Наврух Арабов (321 очко).

Эта золотая медаль стала 68-й для Азербайджана на Исламиаде.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.