Баку-2017: Азербайджанский спортсмен завоевал серебро на соревнованияз по зорхане

БАКУ /Trend/ - На IV Играх исламской солидарности в Баку продолжаются соревнования по зорхане.

В соревнованиях по мильбази азербайджанский спортсмен Хяййам Оруджов завоевал серебренную медаль, набрав 379 очков.

Первое место занял представитель Ирана Пежман Сукунати (893 очков). Брозна досталась Ахмаду Шахибу Атахи из Афганистана и Ардабу Сардару Хану их Пакистана.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.