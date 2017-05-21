Сборная Азербайджана по настольному теннису будет бороться за бронзовые медали

21 мая 2017 14:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана по настольному теннису примет участие в матче за стретье место на IV Играх исламской солидарности в Баку.

Азербайджанские спортсмены в полуфинале встретились с командой Турции. Сборная Турции вышла в финал - 3:0.

В матче за третье место азербайджанские теннисисты встретятся со сброной Саудовской Аравии.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

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