Баку-2017: Азербайджанская спортсменка завершила соревнования по борьбе с бронзовой медалью

БАКУ /Trend/ - На IV Играх исламской солидарности в Баку продолжаются соревнования по борьбе среди женщин.

Выступающая в весовой категории 63 кг Эльмира Гахраманова в матче за бронзу встретилась с представительницей Камеруна Этане Нголле.

Гахраманова одержала уверенную победу над соперницей 8:0 и завоевала бронзовую медаль соревнований.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.