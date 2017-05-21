БАКУ /Trend/ - Азербайджан заработал еще одну медаль на соревнования по прыжкам в воду на IV Играх исламской солидарности в Баку.

На соревнованиях среди мужчин по синхронным прыжкам с десятиметровой вышки представители Азербайджана Артем Данилов и Дмитрий Сорокин с 265.11 очками заняли второе место.

Золотые медали достались паре из Ирана, бронза у иракского дуэта.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.