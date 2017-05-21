Азербайджанская спортсменка завоевала золотую медаль соревнований по борьбе

БАКУ /Trend/ - На IV Играх исламской солидарности в Баку продолжаются соревнования по борьбе среди женщин.

Выступающая в весовой категории 69 кг Элис Манолова в матче за первое место встретилась с представительницей Казахстана Бакбергенова Замила.

Манолова одержала уверенную победу над соперницей 8:0 и завоевала золотую медаль соревнований.

Эта медаль стала 70-й для Азербайджана на Исламиаде.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.