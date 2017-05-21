Баку-2017: Мария Стадник завоевала "золото" Исламиады

БАКУ /Trend/ - На IV Играх исламской солидарности в Баку продолжаются соревнования по борьбе среди женщин.

Представительница Азербайджана в весовой категории 48 кг Мария Стадник в финале встретилась со спортсменкой из Турции Эвин Демирхан.

Поединок закончился досрочной победой азербайджанской спортсменки 10:0.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.