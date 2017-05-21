Азербайджанский спортсмен завоевал "бронзу" на соревнованиях по зорхане

21 мая 2017 20:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На IV Играх исламской солидарности в Баку продолжаются соревнования по зорхане.

Азербайджанский спортсмен Мамед Саламов в соревнованиях по кеббаде набрав 572 очка завоевал бронзовую медаль.

Золото досталось иранскому атлету Мохсун Гюлюстани Заде (645,5 очков), второе место занял Джабир Абдуламир. Вторую бронзу получил представитель Таджикистана Исмоил Сангов.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

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