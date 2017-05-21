Азербайджанская спортсменка стала второй на соревнованиях по борьбе

21 мая 2017 20:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На IV Играх исламской солидарности в Баку продолжаются соревнования по борьбе среди женщин.

Вуступающая в весовой категории до 55 кг Наталья Синишин в финальной схватке встретилась с представительницей Турции Бедиха Гюн.

Выиграв два из трех своих встреч Синишина стала серебрянным призером Ислаимады.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

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