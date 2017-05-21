Азербайджан завоевал "серебро" по зорхане на Исламиаде

БАКУ/ Trend/ - В рамках IV Игр исламской солидарности продолжаются соревнования по зорхане.

Азербайджанский спортсмен Орхан Ханларов в соревнованиях по чархи-чамани завоевал "серебро", набрав 259 очков.

Представитель Ирана стал первым, набрав 749 очков, афганец Мустафа Нуристани и представитель Таджикистана Абдуали Назарали заняли третьи места.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.