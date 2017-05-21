Баку-2017: Очередная медаль Азербайджана по зорхане

БАКУ/ Trend/ - В рамках IV Игр исламской солидарности Азербайджан завоевал еще одну медаль по зорхане.

Азербайджанский спортсмен Хяййам Оруджов в соревнованиях по милсангин занял третье место, набрав 1003 очка.

"Золото" завоевал представитель Ирана Мустафа Мофид (2501 очко), представитель Ирака Ридха Алгбри (1397 очков) завоевал серебряную медаль.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.