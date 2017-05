БАКУ/ Trend/ - Сборная Азербайджана по футболу в финале соревнований IV Игр исламской солидарности в Баку встретилась с командой Омана.

Матч завершился в пользу азербайджанских спортсменов со счетом 2:1. Победу Азербайджанской сборной принесли два гола Махира Мадатова, от Омана отличился Сабах аль-Яхйайи.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.