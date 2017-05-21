Баку-2017: Три азербайджанских ушуиста вышли в финал Исламиады

БАКУ/ Trend/ - Три азербайджанских ушуиста вышли в финал Исламиады в Баку.

Азербайджанский ушуист Эльчин Иманов, выступающий в категории 56 кг, одержал победу над представителем Индонезии со счетом 2:0.

В полуфинале другой азербайджанский спортсмен Байрам Шеммедов (65 кг) оказался сильнее представителя Турции (2:0).

Третий азербайджанский ушуист Вугар Керимов (70 кг) в полуфинале одержал победу над иранцем со счетом 2:0. Все три азербайджанских спортсмена вышли в финал соревнований по ушу.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.