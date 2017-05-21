Азербайджан лидирует в медальном зачете IV Игр исламской солидарности (ТАБЛИЦА)

БАКУ /Trend/ - По итогам сегодняшнего дня Азербайджан лидирует в медальном зачете IV Игр исламской солидарности.

В активе наших спортсменов 75 золотых, 46 серебряных и 33 бронзовых медалей. На втором месте Турция с 68 золотыми, 63 серебряными и 54 бронзовыми медалями. Замыкает тройку лидеров Иран с 31 золотой, 26 серебряными и 33 бронзовыми медалями.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.