Сегодня движение транспорта в Баку будет ограничено: два главных проспекта будут закрыты

БАКУ /Trend/ - Сегодня в связи с закрытием IV Игр исламской солидарности движение транспорта в Баку во второй половине дня будет ограничено от дорожной развязки у отеля Excelsior до Сабунчинского круга, а также от площади "Азнефть" по проспекту Нефтяников до улицы Юсифа Сафарова.

Водители, пользующиеся этим направлением и желающие добраться до аэропорта, могут воспользоваться Балаханской или Зыхской дорогой.

Вместе с тем, учитывая закрытие проспектов Нефтяников и Гейдара Алиева, будут также внесены изменения в движение общественного транспорта.

Зрители церемонии закрытия Исламиады смогут добраться до Бакинского Олимпийского стадиона на метро, или экспресс-автобусами Бакинского транспортного агентства (БТА).

В то же время, с 17:00 до 20:00 зрители будут доставляться к стадиону со станций метро «20 Января», «Гянджлик» и «Гара Гараев».

После завершения церемонии закрытия Исламиады зрители будут доставлены обратно к станциям метро

На время церемонии закрытия Игр проезд в метро и на экспресс-автобусах будет бесплатным для зрителей.

Сегодня завершаются IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая в Баку.

Соревнования проходили в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)