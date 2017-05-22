Сегодня движение транспорта в Баку будет ограничено: два главных проспекта будут закрыты

22 мая 2017 11:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в связи с закрытием IV Игр исламской солидарности движение транспорта в Баку во второй половине дня будет ограничено от дорожной развязки у отеля Excelsior до Сабунчинского круга, а также от площади "Азнефть" по проспекту Нефтяников до улицы Юсифа Сафарова.

Водители, пользующиеся этим направлением и желающие добраться до аэропорта, могут воспользоваться Балаханской или Зыхской дорогой.

Вместе с тем, учитывая закрытие проспектов Нефтяников и Гейдара Алиева, будут также внесены изменения в движение общественного транспорта.

Зрители церемонии закрытия Исламиады смогут добраться до Бакинского Олимпийского стадиона на метро, или экспресс-автобусами Бакинского транспортного агентства (БТА).

В то же время, с 17:00 до 20:00 зрители будут доставляться к стадиону со станций метро «20 Января», «Гянджлик» и «Гара Гараев».

После завершения церемонии закрытия Исламиады зрители будут доставлены обратно к станциям метро

На время церемонии закрытия Игр проезд в метро и на экспресс-автобусах будет бесплатным для зрителей.

Сегодня завершаются IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая в Баку.

Соревнования проходили в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

Новости по теме
Еще одно "серебро" в копилке азербайджанских ушуистов
Общество 12:48
Сборная Азербайджана по настольному теннису завоевала "серебро" Исламиады
Общество 12:44
Азербайджанский спортсмен завоевал "серебро" Исламиады
Общество 12:40
Баку-2017: Календарь последнего дня Игр исламской солидарности
Общество 08:00
Азербайджан лидирует в медальном зачете IV Игр исламской солидарности (ТАБЛИЦА)
Общество 21 мая 23:52
Баку-2017: Три азербайджанских ушуиста вышли в финал Исламиады
Общество 21 мая 23:26
Первый вице-президент Мехрибан Алиева наблюдала за финалом соревнований по футболу Исламиады (ФОТО, ВИДЕО)
Общество 21 мая 22:55
Баку-2017: Очередная медаль Азербайджана по зорхане
Общество 21 мая 21:45
Сборная Азербайджана по настольному теннису завоевала "бронзу" на Исламиаде
Общество 21 мая 21:38
Баку-2017: Азербайджанские волейболисты заняли второе место
Общество 21 мая 21:32
Азербайджан завоевал "серебро" по зорхане на Исламиаде
Общество 21 мая 21:26
Баку-2017: Представительница Азербайджана по борьбе завоевала "серебро"
Общество 21 мая 21:18
Баку-2017: 74-я золотая медаль Азербайджана на Исламиаде
Общество 21 мая 20:50
Баку-2017: Азербайджанская спортсменка завоевала серебро Исламиады
Общество 21 мая 20:43
Азербайджанская спортсменка стала второй на соревнованиях по борьбе
Общество 21 мая 20:36
Сборная Азербайджана выиграла соревнования по баскетболу 3х3 cреди мужчин
Общество 21 мая 20:26
Азербайджанский спортсмен завоевал "бронзу" на соревнованиях по зорхане
Общество 21 мая 20:23
Азербайджанские баскетболистки выиграли "золото" Исламиады
Общество 21 мая 19:53