IDEA призывает молодежь принять участие в международном конкурсе

22 мая 2017 17:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Общественное объединение IDEA призывает талантливую и любящую природу молодежь принять участие в международном конкурсе, проводимом в рамках программы ООН по окружающей среде (UNEP).

Как сообщили Trend в понедельник в IDEA, конкурс предусмотрен для молодежи, обладающей знаниями и умениями в экологической сфере.

Согласно условиям конкурса, участники должны представить технологические открытия, инновационные и успешные бизнес-модели во имя здоровой планеты. Ежегодно в конце конкурса выбираются шесть победителей, которые получают звание «Молодых чемпионов Земли».

Победители получат 15 000 долларов и шанс принять участие в сессии Ассамблеи ООН по окружающей среде, которая пройдет в декабре в столице Кении Найроби, а также в сессии Генассамблеи ООН, которая пройдет в сентябре 2018 года в Нью-Йорке (с оплатой всех расходов), получив приглашение на ужин на гала-вечере, который будет устроен в честь «Молодых чемпионов Земли», получат возможность принять участие в ознакомительной встрече с министрами экологии. Также победители получат возможность поработать с высококвалифицированными специалистами и наставниками, принять участие в тренингах по сферам связи, планирования проектов, финансового управления и т.д., которые будут освещены через интернет и посредством международных СМИ. «Молодые чемпионы» смогут также бесплатно пройти интенсивный недельный курс предпринимательства, который будет организован в Европе в первом квартале 2018 года.

Конкурс на премию «Молодые чемпионы Земли» - это не просто призовой конкурс, его целью является оказать поддержку молодым экологам, имеющим светлое будущее, в принятии более решительных шагов к их целям, воспитать новых лидеров в области экологии.

Чемпионы также получат возможность встретиться с экспертами ООН, лицами, имеющими важные заслуги в сфере экологии, ознакомиться с новыми стартапами в сфере окружающей среды. Помимо это они получат поддержку от экспертных групп в составе высококвалифицированных экспертов.

Отметим, что целью UNEP, созданной на основе резолюции Генассамблеи ООН в 1972 году, является охрана природы и окружающей среды, координирование мер в этом направлении. В мае 2014 года Общественное объединение IDEA (Международный диалог во имя охраны окружающей среды) было аккредитовано в UNEP и удостоено статуса наблюдателя при этой организации. Пройдя аккредитация в UNEP, IDEA получило возможность участвовать в работе органов управления UNEP, в том числе в работе Ассамблеи ООН по окружающей среде и ее вспомогательных структур.

IDEA призывает молодежь, обладающую большим потенциалом, в кратчайшие сроки пройти регистрацию.

Обращаться можно до 18 июня 2017 года. Получить более подробную информацию, в том числе о форме заявки, можно по этой ссылке: www.unep.org/youngchampions

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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