Румынские университеты открывают двери для Азербайджанских студентов

22 мая 2017 13:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Румыния желает развивать отношения с Азербайджаном не только в сфере политики и экономики, но, и в сфере культуры и образования, об этом сегодня сообщил посол Румынии в Азербайджане Дан Ианку, во время пресс-конференции посвященной предстоящему межуниверситетскому форуму в Баку.

По словам дипломата, Азербайджан и Румыния уже 25 лет успешно развивают отношения по многим направлениям, но, приоритетным всегда являлась сфера энергетики.

Дипломат отметил, что стороны намерены обратить внимание на расширение образовательных и культурных связей.

В рамках предстоящего форума, в столицу прибудут представители десяти различных ВУЗов из Румынии.

По словам дипломата, образование в Румынии является одним из самых качественных в Европе, особенно отметив, образовательный потенциал в нефтегазовой области, а также в сфере медицины.

Дипломат отметил, что вузы Румынии предлагают самые различные образовательные программы, как на румынском, так и на английском языках.

По словам дипломата, во время предстоящего визита министерства образования двух стран запланировали подписание ряда соглашений.

В рамках предстоящего форума, который пройдет в Университете АДА 23-24 Мая, в Азербайджан прибудут представители министерства образования Румынии, ректоры и проректоры ряда ВУЗов.

В завершении дипломат отметил свою готовность и в дальнейшем укреплять двустороннее сотрудничество по всем направлениям.

(Автор: Анаханум Хидаятова)

Twitter:@Anahanum

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