Главы оборонных ведомств Азербайджана и Грузии отметили важность обеспечения региональной стабильности (ФОТО)

22 мая 2017 13:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Главы оборонных ведомств Азербайджана и Грузии отметили важность обеспечения региональной стабильности. Переговоры двух министров Закира Гасанова и Левана Изориа состоялись в рамках официального визита в Грузию, сообщает в понедельник министерство обороны Азербайджана.

В ходе встречи был проведен обмен мнениями по перспективным направлениям сотрудничества в военной сфере, в областях военной медицины и военного образования, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Затронув военно-политическую обстановку в регионе, стороны, подчеркнув важность обеспечения региональной стабильности, особо отметили вклад Азербайджана и Грузии в данном формате в безопасность и развитие двух государств.

После встречи министры обороны двух стран провели пресс-конференцию для представителей средств массовой информации.

Затем азербайджанская делегация возложила венок к воздвигнутому на Площади Героев в Тбилиси монументу погибшим за независимость и территориальную целостность Грузии, почтив их память.

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