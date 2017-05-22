Минмолодежи и Фонд развития науки при Президенте Азербайджана будут совместно поддерживать молодых ученых

22 мая 2017 14:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство молодежи и спорта и Фонд развития науки при Президенте Азербайджана подписали протокол о совместной поддержке грантами молодых ученых до 35 лет.

Протокол подписали министр молодежи и спорта Азад Рагимов и исполнительный директор Фонда развития науки Эльчин Бабаев.

Согласно протоколу, в этом году министерство молодежи и спорта и Фонд проведут четвертый специальный совместный грантовый конкурс молодых ученых и специалистов «Мой первый грант».

В рамках третьего грантового конкурса, проведенного Фондом для молодых ученых и специалистов, были поддержаны 72 проекта. Выделено 1,470 миллиона манатов для проведения исследований.

Стороны будут оказывать финансовую и организационную поддержку проведению конкурса, организовывать встречи-презентации с руководителями победивших грантовых проектов, участвовать в мониторинге и оценивании реализуемых грантовых проектов, регулярно обнародовать информацию о совместном грантовом конкурсе в интернете и СМИ.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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