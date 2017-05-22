Град и ураган нанесли ущерб домам и посевным площадям в Агдамском районе

БАКУ /Trend/ - Ураган и град нанесли ущерб Агдамскому району, сообщил Trend в понедельник глава Исполнительной власти района Рагуб Мамедов.

По его словам, 21 мая на территорию района выпал град, был ураган. «В результате произошел обрыв двух электрических кабелей, подающих электроэнергию в четыре села. В результате электроснабжение сел было ограничено, но очень быстро восстановлено», - сказал Мамедов.

Глава Исполнительной власти района также отметил, что дождь и град нанесли серьезный ущерб посевным площадям. «Град полностью побил посевы хлопка на почти 200 гектарах, овса на 150 гектарах и овощей на 200 гектарах. Заметный ущерб нанесен посевам пшеницы на 250 гектарах и площади в 100 гектаров с овощами», - сказал Мамедов.

Он также добавил, что по предварительной информации, в селах Чеменли пострадало 49 домов, Имангулубейли – шесть, а в поселке Гузанлы два дома. Также частично пострадали два дома вынужденных переселенцев в селе Тезекенд. В результате града перегорело 10 трансформаторов. Четыре из них были сразу же отремонтированы, остальные шесть трансформаторов для субартезианских колодцев сейчас ремонтируются.

Глава ИВ добавил, что сейчас комиссия устанавливает размер нанесенного ущерба.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)