Азербайджан выиграл медальный зачет IV Игр исламской солидарности

22 мая 2017 16:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В понедельник в Баку завершились IV Игры исламской солидарности. По итогам соревнований Азербайджан выиграл медальный зачет Игр.

Всего в копилке сборной оказалось 162 медали - 75 золотых, 50 серебряных и 37 бронзовых.

Второе место в медальном зачете заняли спортсмены Турции - 71 золотая, 67 серебряных и 57 бронзовых медалей. Третью строчку занял Иран, спортсмены которого завоевали 39 золотых, 26 серебряных и 33 бронзовые медали.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, прошли в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

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