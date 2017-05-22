"Дни триумфа" в Баку - чествование призеров Исламиады (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Национальном олимпийском комитете (НОК) Азербайджана в понедельник в рамках проекта "Zəfər günləri" ("Дни триумфа") прошла традиционная встреча с победителями и призерами IV Игр исламской солидарности Баку-2017, передает Trend.

На открытии вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде сказал, что сборная страны очень успешно выступает на IV Играх исламской солидарности, количество золотых медалей у Азербайджана достигло 75, на его счету и более 45 серебряных и 33 бронзовых наград.

Затем медалисты по традиции расписались на доске почета, им были вручены подарки. Далее мероприятие продолжилось концертной программой.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.