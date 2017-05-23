О героической летописи жизни азербайджанского разведчика Мамедгусейна Асадова (ФОТО)

Арзу Нагиев

Нами было проведено расследование об азербайджанском разведчике Мамедгусейне Асадове, собрана и представлена информация о героической летописи его жизни. Несмотря на то, что армянские историки и их покровители сфальсифицировали историю даже в сфере разведки, справедливость была восстановлена.

После проведения нами расследования материалы о подвигах и героизме Мамедгусейна Асадова, наряду со средствами массовой информации страны, были опубликованы и на международной уровне.

В Википедии начала функционировать страница о нем (az.wikipedia.org/wiki/Məmmədhüseyn_Əsədov), на сайте известного движения «Бессмертный полк» открылась специальная страница - (http://moypolk.ru/baku/soldiers/mamedguseyn-asadov), страница об Асадове открылась и в архиве личного состава Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) СССР (http://nkvd.memo.ru/index.php/Асадов,_Мамед_Гусейн_Худад_оглы). Также в российских и международных СМИ были опубликованы о нем статьи на английском и русском языках.

Выход в свет доказательств и фактов о героическом сыне Азербайджана, публикация и распространение сборника материалов о профессиональном разведчике выявили намерения армян сфальсифицировать историю.

Еще раз представляем вниманию читателей материалы расследований о жизненном пути, профессионализме и мужестве Мамедгусейна Асадова.

Беспримерные патриотизм и решимость, проявленные сынами и дочерями Азербайджана во время Второй мировой войны, являются одними из факторов, которые приблизили победу над фашизмом.

Посредством своих покровителей армяне постарались переписать в свою пользу эту страницу истории, и в какой-то степени добились этого. Основная их цель заключалась в том, чтобы принизить роль Азербайджана и азербайджанцев, постепенно сведя ее на нет.

Одним из отважных сынов Азербайджана, вписавших свое имя в историю, был наш соотечественник Мамедгусейн Асадов, долгие годы проработавший в органах разведки. Историю невозможно стереть. Этими расследованиями нам хочется донести до каждого азербайджанца незаменимые заслуги страны и ее героических сынов перед историей.

Одна из беспримерных заслуг героев связана с участником операции «Тегеран-43», нашим соотечественником Мамедгусейном Асадовым, долгие годы проработавшим в органах разведки. Можно сказать, что все проведенные операции стали возможны при его непосредственном участии или руководстве.

Кем же был Мамедгусейн Асадов?

Мамедгусейн Худадат оглу Асадов родился в 1899 году в Астрахани. В 19 лет начал служить в одной из частей особого назначения Красной армии. После начала Великой Отечественной войны Главное разведуправление командировало Асадова в Иран, так как он отлично владел оперативной обстановкой, свободно говорил на нескольких иностранных языках и располагал широкими разведывательными возможностями. Главное направление работы заключалось в организации операций против английской и немецкой разведки.

В 1943 году Иран был выбран самым подходящим местом для переговоров глав антигитлеровской коалиции. Это было предложение Сталина. Подготовка к Тегеранской конференции шла в условиях строжайшей секретности. Одним из проинформированных об этом был Мамедгусейн Асадов. Союзники в целях безопасности не информировали об этом даже иранскую сторону. Иран узнал о месте проведения конференции за шесть дней до ее начала, то есть 22 ноября 1943 года.

Ночью 24 ноября член Главного командования, начальник Генштаба, маршал Советского Союза Александр Василевский прибыл в Астару, где его встретил Мамедгусейн Асадов, после чего они вместе отправились в Иран. В тот день, оставаясь до четырех часов утра в доме Мамедгусейна в Астаре, маршал Василевский через два часа вместе с Асадовым отправляется в Иран. По указанию Сталина, основная цель визита Василевского заключалась в проверке готовности к встрече лидеров антигитлеровской коалиции и контроле вопросов безопасности. 26 ноября Сталин прибывает в Тегеран, и его самолет приземляется в аэропорту Кале-морге.

28 ноября началась Тегеранская конференция. Накануне конференции Асадов получил информацию о подготовке немецкой разведкой покушения на глав СССР, США и Великобритании. Он срочно докладывает об этом руководству. В результате своевременного информирования запланированное покушение было очень профессионально предотвращено.

Впервые о попытке покушения рассказал широкой общественности 17 декабря 1943 года в ходе пресс-конференции президент США Ф.Рузвельт.

За исключительную роль в проведении этой операции Мамедгусейн Асадов был удостоен двух орденов одновременно - Ленина и Красной Звезды.

После войны к этой теме возвращались несколько раз, и руководители советской разведки решили сделать сюрприз к 70-летию Сталина. Один из сюрпризов заключался в том, что якобы тогда, то есть, в 1943 году, 19-летний разведчик Геворк Вартанян сыграл исключительную роль в предотвращении этого покушения. Исторические исследования показывают, что эта тема до 1968 года практически оставалась закрытой. Потом к ней вернулись, и появилась версия о Вартаняне.

Кто такой Вартанян?

Об этом в своих исследованиях в 1930-1940-х годах пишет эксперт, историк и журналист Владимир Воронов: «Он был сыном агента ОГПУ-НКВД. Агент низовой, рядовой, никакого отношения к серьезной агентурной сети в Иране не имевший. Одно время работал в Иране, потом вернулся в Ростов, а сын Геворк остался в Иране. Как они сами себя называли, "летучая кавалерия". Это была навербованная толпа армянских парней, которых можно было использовать, неважно под своим или чужим флагом, не для серьезных операций, а для "операций" типа набить морду, разгромить что-то, устроить легкую демонстративную слежку. В основном, они занимались мелкой слежкой за англичанами и делами провокационного характера. Член группы, выполнявшей столь мелкие задания, вообще не мог иметь представления о серьезной шпионской сети".

"Таким образом, даже если Вартанян и был разведчиком и достиг чего-то через десятилетия, никакого отношения к "Тегерану-43" он не имел. Все остальное, все эти регалии Вартаняна заработаны им десятилетиями позже, и никакого отношения к Тегерану он не имеет. Звание Героя Советского Союза он получил в 1984 году за выполнение каких-то других заданий", - пишет Воронов.

К тому же в 1999 году Вартанян на встрече руководителей органов спецслужб, которая проходила в Москве, сам признавал, что за все свои награды он благодарен азербайджанцам.

Итак, азербайджанский разведчик Мамедгусейн Асадов имеет исключительные заслуги в проведении операции "Тегеран-43" и предотвращении покушения на глав антигитлеровской коалиции.

Мы с гордостью можем чтить память еще одного азербайджанского героя, земляка, прожившего честную и достойную жизнь, который так много сделал для своей Родины и народа. С гордостью можем сказать о том, что более 600 тысяч сынов и дочерей Азербайджана ушли на фронт, тысячи наших соотечественников пали на полях сражений.

В борьбе с фашизмом Азербайджан мобилизовал оперативные и разведывательные возможности. В самые тяжелые годы войны азербайджанские солдаты и офицеры оказали героическое сопротивление частям фашистской армии, притчей во языцех стало партизанское движение в Восточной и Западной Европе.

Нами были проведены соответствующие расследования об этих исторических реалиях, получены необходимые документы, установлены свидетели, и одним из важных моментов могли бы стать съемки документального фильма, его показ в нашей стране и за рубежом для того, чтобы эти исторические факты были запечатлены в памяти людей. Этот фильм мог бы внести вклад в изобличение лжи армянских «историков» и экранизацию полной мужества и героизма жизни отважных сынов Азербайджана.

Арзу Нагиев, заместитель генерального директора АМИ Trend, политический эксперт

(Текст: Кямаля Сеидова)