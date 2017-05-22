Проведение в Баку IV Игр исламской солидарности имеет большое значение для пропаганды спорта - волонтер

БАКУ /Trend/ - Проведение в Баку IV Игр исламской солидарности имеет большое значение с точки зрения пропаганды спорта, сказал Trend в понедельник волонтер Игр Вюсат Мамедов.

"Как волонтеры IV Игр исламской солидарности мы приобрели большой опыт, новых друзей, обогатили наши знания иностранных языков. Спорт - это здоровье, и очень важно, чтобы наша молодежь в свободное время занималась спортом. Поэтому проведение в Баку IV Игр исламской солидарности имеет большое значение с точки зрения пропаганды спорта", - сказал волонтер.

Сегодня завершаются IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая в Баку.

Соревнования проходили в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Вугар Иманов. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Натаван Эфендиева)