IV Игры исламской солидарности организованы на высоком уровне - зритель из Турции

БАКУ /Trend/ - IV Игры исламской солидарности организованы на высоком уровне, сказал Trend в понедельник приехавший на церемонию закрытия Игр зритель из Турции Явуз Селимхан Гедик.

Он отметил, что Азербайджан демонстрирует прекрасные организаторские способности.

"Я наблюдал за некоторыми соревнованиями, и мне очень понравилось. На IV Играх исламской солидарности победили Азербайджан и Турция. Нет разницы - Азербайджан, или же Турция, оба они едины. Мы радуемся и победе Азербайджана", - сказал Гедик.

Сегодня завершаются IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая в Баку.

Соревнования проходили в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Самир Али. Текст: Талех Агавердиев)