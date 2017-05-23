Феерическое закрытие Исламиады! Азербайджан – символ солидарности исламского мира (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан вновь вписал свое имя в историю мирового спорта, проведя на высочайшем уровне IV Игры исламской солидарности. Более того, наши спортсмены стали лучшими на Исламиаде, порадовав азербайджанский народ своими яркими победами и завоевав рекордное количество медалей – 162 (75 золотых, 50 серебряных и 37 бронзовых). Исламиада в Баку ознаменовалась еще рядом рекордов: в частности, впервые в Исламских играх приняло участие 54 государства, в Азербайджан прибыло свыше 2000 официальных представителей команд и технического персонала, соревнования освещало свыше 1000 представителей медиа, а трансляцию соревнований «Баку-2017» посмотрело свыше 1 миллиарда зрителей. Продлившиеся около двух недель соревнования, были организованы на 16 спортивных объектах - по 21-му виду спорта вели борьбу более трех тысяч атлетов, соревнуясь за 269 комплектов медалей. Участия такого количества стран и спортсменов в Играх исламской солидарности до сих пор никогда не наблюдалось!

Фантастическая по масштабу и грандиозная по уровню организации церемония открытия Игр была высоко оценена в мировых СМИ. Сегодня можно с гордостью отметить, что проведение первых Европейских игр, а также Игр исламской солидарности в Баку определило новый мировой стандарт в организации спортивных соревнований, и это, бесспорно, азербайджанский стандарт!

Славным завершением исторической Исламиады стало ее феерическое закрытие на Олимпийском стадионе в присутствии более шестидесяти тысяч зрителей и миллионов зрителей у экранов телевизоров. Это фантастическое зрелище подарило любителям спорта много незабываемых, полных радости мгновений.

Площадка стадиона была превращена в гигантскую сцену с неповторимыми геометрическими узорами, присущими исламскому искусству, и традиционными элементами азербайджанских орнаментов. В центре сцены - огромный водный сосуд и «Древо жизни» высотой 25 метров.

Зрителям были представлены видеокадры - молодая женщина в древней части Баку - Ичери шехер поднимает в воздух золотой песок. Все знают, что Баку – "город ветров", и поэтому каспийский ветер гилавар уносит с собой этот золотой песок, заходя в каждый дом нашей гостеприимной страны. Пролетая над Приморским бульваром, природными и архитектурными памятниками Азербайджана - Дворцом Шекинских ханов, Национальным заповедником Гобустан, Дворцом Ширваншахов, Девичьей башней и Центром Гейдара Алиева, символический золотой песок достигает Олимпийского стадиона.

Начинается отсчет от 10 до 1 и стартует церемония закрытия IV Игр исламской солидарности под музыку Яшара Бахыша «Вечное единство».

Под звуки государственного Гимна Азербайджана военнослужащие Национальной гвардии особой службы государственной охраны вносят на стадион национальный флаг и поднимают его на флагшток. Над стадионом начинается фейерверк, олицетворяющий цвета Азербайджанского флага. Начинается парад спортсменов. Атлеты, принимавшие участие в Играх исламской солидарности, выходят на стадион с национальными флагами своих стран. Парад завершают хозяева Игр - азербайджанские атлеты. Эта церемония сопровождается «Нахчыванским хороводом» в исполнении группы «Амарок».

К «Древу жизни» подходит женщина с кувшином, поливает его водой, и начинается красочное шоу! Под композицию группы «Амарок» - «Жемчужины» на сцене появляются актеры в трех цветах - зеленом, коричневом и голубом с 60-ю лентами. Над ними летят птицы и в это время шелковые ленты соединяются, создавая красивую панораму. Зеленый цвет олицетворяет леса, коричневый - горы, а голубой - реки. Шелковые ленты в конце образуют форму флага Азербайджана. Более чем тысяча белых воздушных шаров превращается в облака, и актеры посредством веревок приводят их в движение. Шелковые ленты изображают выходящий из земли вечный огонь Азербайджана. Над сценой пролетают 50 искусственных птиц.

Под песню участника «Евровидения 2015» Эльнура Гусейнова Hour of the Wolf зрителям демонстрируются видеокадры Исламиады - невероятные моменты мастерства, борьбы за победу и искренние эмоции. Конечно, в соревнованиях были как радостные, так и горькие мгновения. Однако, в итоге победила дружба и солидарность.

Над стадионом поднимается «Солнце», которое приводятся в движение воздушными акробатами. Лучи солнца под музыку «Карабах шикестеси» освещают стадион тысячами ярких огней. Волонтеры, из тысячи разноцветных треугольников, соединенных друг с другом в виде книги, формируют два больших шестиугольника. Страницы книги перелистываются сотнями участников сцены, создавая национальные узоры – шебеке. Когда солнце поднимается в зените, взору открывается прекрасный 3D вид Каспия.

Песня «Шур фантазиясы» Гюляры Алиевой переносит зрителей в повседневную жизнь Бакинского бульвара. Кто-то играет с бумажными змеями и воздушными шарами, кто-то сидит за шахматной доской, кто-то бежит за газетами, вырванными ветром из рук. Все реквизиты и костюмы украшены волнообразными узорами, олицетворяющими гилавар. Эта сцена плавно переходит в танец «Яллы», символизирующий облака. Более тысячи воздушных шаров и гилавар поднимают в ночное небо тысячи листьев «Древа жизни».

В небе появляется и движется над сценой светящийся полумесяц под композицию Натига Ширинова «Карабах». Актеры формируют композицию, изображающую руки, держащие глобус, и символ мира – голубя, а затем создают фигуры бутона, используемого в декоративном искусстве и архитектуре Азербайджана, и обозначающего пламя. Полумесяц движется к центру сцены. Для формирования полумесяца участники сцены зажигают более 750 огней. Они окружают сосуд с водой, превращающийся в фонтан. Соединяющиеся воды более 50 исламских стран превращаются в прекрасный фонтан и поднимаются к полумесяцу.

По мере того, как поднималась вода, с луны падают блестящие конфетти, над стадионом начинается красочный фейерверк. Этим вечером Баку делит с миром дух единства и солидарности Исламиады.

Внимание вновь приковано к мониторам. На экранах под музыку Азада Велиева «Новый день» демонстрируется видеоролик, отражающий вклад почти 6000 волонтеров в успешное проведение Игр. Отмечена их особая роль в успешном проведении Исламиады.

И в заключении проходит традиционная церемония передачи эстафеты Игр исламской солидарности от Баку в Стамбул.

Гостям представлена концертная программа «Единство» с участием звезд азербайджанской эстрады и участников «Евровидения», среди которых Сямра Рагимли, Нигяр Джамал, Мири Юсиф, Сабина Бабаева, Эльдар Гасымов и Тунзаля Агаева.

Церемония закрытия IV Игр исламской солидарности, оставившая глубокий след в памяти людей и ставшая уже историей, завершилась красочным фейерверком.

Можно с уверенность сказать, что проведенные в Баку Игры вошли в историю Исламиады как грандиозный праздник спорта, мира, дружбы и солидарности. И мы с гордостью говорим – Спасибо, Азербайджан! До свидания, Баку! И до новых встреч на Исламских играх солидарности в Стамбуле - 2021.

(Автор: Вугар Иманов)