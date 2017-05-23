Сегодня ГЭЦ проведет мониторинговый экзамен в Баку и Сумгаите

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) во вторник проведет мониторинговый экзамен в Баку и Сумгаите.

Экзамен будет проводиться в 206 школах, выбранных на основе репрезентативного отбора, Баку и Сумгаита для учащихся в 11 классе по азербайджанскому языку и математике.

На мониторинговых экзаменах предусмотрено участие 12522 учащихся.

Экзамен начнется в 10:00. Сначала пройдет экзамен по математике, а затем по азербайджанскому языку. Экзамен по математике будет длиться один час, а по азербайджанскому языку 45 минут.