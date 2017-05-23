Сегодня ГЭЦ проведет мониторинговый экзамен в Баку и Сумгаите

23 мая 2017 08:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) во вторник проведет мониторинговый экзамен в Баку и Сумгаите.

Экзамен будет проводиться в 206 школах, выбранных на основе репрезентативного отбора, Баку и Сумгаита для учащихся в 11 классе по азербайджанскому языку и математике.

На мониторинговых экзаменах предусмотрено участие 12522 учащихся.

Экзамен начнется в 10:00. Сначала пройдет экзамен по математике, а затем по азербайджанскому языку. Экзамен по математике будет длиться один час, а по азербайджанскому языку 45 минут.

Новости по теме
В Азербайджане обнародованы результаты вступительного экзамена по II и III группам специальностей
Общество 3 мая 20:57
Сегодня в Азербайджане более 35 тысяч абитуриентов сдают экзамены в вузы
Общество 30 апреля 09:11
В Азербайджане обнародованы новые правила приема на госслужбу
Общество 14 марта 17:52
В Азербайджане первый этап выпускных экзаменов для учащихся IX классов пройдет 5 марта
Общество 1 марта 16:15
В Азербайджане выпускные экзамены в школах будут проводиться за счет госбюджета
Общество 13 декабря 2016 16:09
В Азербайджане участие во вступительных экзаменах будет платным
Общество 13 июля 2016 15:37
Назначены заместители председателя Совета директоров ГЭЦ Азербайджана
Общество 16 апреля 2016 19:51
Создание в Азербайджане экзаменационного центра не повлияет на приемные экзамены - госкомиссия
Общество 12 апреля 2016 15:31
В Азербайджане создан Государственный экзаменационный центр
Общество 11 апреля 2016 23:09