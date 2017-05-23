В Баку пройдет 55-я Конвенция Всемирного боксерского совета

23 мая 2017 08:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку с первого по шестое октября 2017 года пройдет юбилейная 55-я ежегодная Конвенция Всемирного боксерского совета (WBC), сообщает во вторник официальный сайт организации wbcboxing.com.

На Конвенции примут участие прдеставители 165 стран.

Всемирный боксёрский совет (WBC) — профессиональная боксёрская организация, основанная в 1963 году одиннадцатью национальными организациями бокса: Аргентины, Бразилии, Великобритании, Венесуэлы, Мексики, Панамы, Перу, США, Филиппин, Франции и Чили.

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