Посольство Азербайджана изучает пострадали ли азербайджанцы в Манчестре

БАКУ /Trend/ - Посольство Азербайджана в Великобритании изучает вопрос наличия граждан Азербайджана среди жертв и пострадавших в результате взрыва, произошедшего на стадионе в Манчестре. Об этом сообщил Trend официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

При появлении каких-либо новостей будет представлена дополнительная информация, сказал Гаджиев.

В понедельник вечером в концертном комплексе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, по предварительным данным, произошел теракт. Первые звонки в службы спасения от посетителей концерта поступили в 22.35 (00.35 мск), позже очевидцы сообщали в соцсетях о двух "хлопках, похожих на взрывы", на стадионе. По информации полиции, 22 человек погибли, около 50 получили ранения. Как сообщали СМИ, пострадавшие получили ранения "как от шрапнели", взрыв мог произвести террорист-смертник. Это самая крупная террористическая атака в Британии после трагедии в лондонском метро в 2005 году, жертвами которого стали более 50 человек.