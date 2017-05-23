БАКУ /Trend/ - В связи с трагедией на стадионе в Манчестере, посольство Великобритании в Баку приспустило государственный флаг, об этом сообщили в посольстве Великобритании в Баку.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" произошел примерно в 22:35 по местному времени, сразу после завершения выступления американской поп-звезды, певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе. Британские власти квалифицировали произошедшее как теракт.

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за теракт в британском Манчестере, в результате которого погибло 22 человека.

(Автор: Анаханум Хидаятова)

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