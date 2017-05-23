Самой большой мечтой было набрать высокий балл и поступить в Высшую Бакинскую Школу Нефти - Махира Асадзаде (ФОТО)

23 мая 2017 11:03 (UTC+04:00)

Махира Асадзаде родилась 27 августа 1999 года в Баку. В начальных классах училась в школе №40 Лачинского района, а затем – в средней школе №162 г.Баку. На уроках всегда была активна, получала высокие оценки, успевая в то же время принимать участие в проводимых в школе встречах, олимпиадах, соревнованиях и других мероприятиях, за что не раз получала грамоты, дипломы и благодарность. Набрав во время нынешних вступительных экзаменов высший балл (700 баллов), Махира выбрала Бакинскую Высшую Школу Нефти (БВШН) для учебы по специальности «Инженер по автоматизации процессов».

– Как тебе удалось добиться того, что ты набрала 700 баллов? Как ты думаешь, для этого нужен особый талант или везение тоже играет роль?

– Конечно, чтобы добиться такого результата, нужно было очень стараться. Сперва я выбрала для себя цель, а потом уже стала к ней идти. Не думаю, что здесь главное – счастливый случай. Чтобы набрать 700 баллов, нужны талант, знания, упорство, а потом уже везение. И еще для достижения цели мало учиться только последние год-два, нужно заложить основу для изучения науки во время всей учебы в школе.

– Как прошли экзамены? Какие впечатления остались у тебя в памяти о времени до и после экзаменов?

– До экзаменов переживала, как любой абитуриент. Но не скажу, что очень волновалась. А переживала за то, каким будет результат моих стараний и усилий моих учителей, давших мне знания, поэтому ощущала свою ответственность. А после экзаменов ждала именно такого результата.

– Почему ты выбрала именно БВШН, именно эту специальность? Какие цели ставишь перед собой, сделав этот выбор?

– Высшая школа предоставляет студентам большие возможности, здесь готовят специалистов высокого класса. Думаю, что это лучший выбор для студента и что те, кто, как и я, получили высокие балы, тоже выберут этот вуз.

– О чем ты больше всего мечтаешь?

– Когда была абитуриентом, самой большой мечтой было набрать высокий балл, чтобы попасть в БВШН. К счастью, эта мечта осуществилась. А теперь я мечтаю, чтобы и моя учеба в вузе была бы такой же успешной.

– Кем ты видишь себя в будущем? Какие у тебя планы?

– Верю, что мой нынешний успех – только первый шаг к еще большему успеху в будущем. Хочу стать хорошим инженером. Хочу стать профессионалом, чтобы приносить пользу родине и народу.

Новости по теме
Волонтеры Бакинской Высшей Школы Нефти на Исламиаде (ФОТО)
Общество 22 мая 11:14
В Бакинской Высшей Школе Нефти открыта Школа управления проектами
Общество 19 мая 14:24
Студенты Бакинской Высшей Школы Нефти на турнире “Microsoft Imagine Cup”
Общество 18 мая 14:22
Презентации Бакинской Высшей Школы Нефти для старшеклассников успешно завершены (ФОТО)
Общество 17 мая 10:40
В БВШН состоялась встреча с абитуриентами, набравшими 700 баллов (ФОТО)
Общество 15 мая 11:54
Статья сотрудников БВШН опубликована в международном журнале
Общество 13 мая 12:08
Посол Польши в Бакинской Высшей Школе Нефти (ФОТО)
Общество 12 мая 11:17
Генеральный директор ИСЕСКО :«Бакинская Высшая Школа Нефти – самый престижный университет региона»
Общество 11 мая 11:01
Генеральный директор ИСЕСКО в Бакинской Высшей Школе Нефти
Общество 8 мая 11:08
В БВШН завершила работу 5-я научно-техническая конференция
Общество 5 мая 14:39
В БВШН начала работу 5-я научно-техническая конференция
Общество 3 мая 11:47
Руководитель Thomson Reuters в России – гость БВШН
Общество 2 мая 11:31
БВШН будет сотрудничать с компанией Atkins
Общество 21 апреля 17:42
Презентация SOCAR Polymer в БВШН
Общество 20 апреля 11:10
Посол Франции в Бакинской Высшей Школе Нефти
Общество 19 апреля 15:56
Совместная программа магистратуры БВШН и британского университета
Общество 18 апреля 11:27
Бакинская Высшая школа нефти готовится к международному форуму (ФОТО)
Общество 17 апреля 11:15
Презентация SOCAR Turkey в БВШН
Общество 13 апреля 11:01